РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 авг. Танцплощадки откроются 10 августа в центральном парке культуры и отдыха «Пехорка», там проведут бесплатные часовые мастер-классы по спортивным танцам: акробатическому рок-н-роллу, буги-вуги и брейк-дансу, сообщается на странице дирекции парков Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Каждую субботу в парке «Пехорка» для всех желающих будут проходить танцевальные мастер-классы «Уроки танцев в парках», которые начинаются уже в ближайшую субботу, 10 августа. Вести танцевальные мастер-классы будут опытные тренеры, а также спортсмены – чемпионы России, Европы и мира. Для танцев нет препятствий – присоединиться могут все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки», – говорится в сообщении.

Занятия по танцевальному спорту пройдут в парке с 14:00 до 15:00, уроки по акробатическому рок-н-роллу – с 15:00 до 16:00, учить танцевать буги-вуги гостей парка планируют с 16:00 до 17:00, а научиться брейк-дансу и посмотреть показательные выступления можно будет с 17:00 до 18:00.

Любителей танцев будут ждать в центральном парке «Пехорка» по адресу: улица Парковая, владение 4.