РИАМО - 8 авг. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек на остановке в Долгопрудном после наезда рейсового автобуса, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В Долгопрудном 7 августа произошло ДТП с участием автобуса №368, который обслуживает компания «Домтрансавто». Автобус следовал по маршруту станция «Долгопрудная» – Москва (метро «Речной вокзал»). У остановки на Лихачевском шоссе водитель автобуса совершил наезд на пешеходов. Погибли две 70-летние женщины. Два человека госпитализированы.

«Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибли два человека», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По предварительной информации, водителю стало плохо при управлении автобусом. Накануне происшествия, 5 и 6 августа, водитель не работал.

Перевозчик «Домтрансавто» выплатит семьям погибших по 2 миллиона рублей.