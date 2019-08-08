РИАМО - 8 авг. Улицы в Хорошевском районе Москвы будут перекрыты в связи с проведением футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена» 11 и 25 августа, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» планируются на участках: проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на 3-й Песчаной улице от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», – говорится в сообщении.

Данные улицы планируют перекрыть полностью 11 августа с 17:00 до 22:00 и 25 августа с 14:30 до 19:30.

На стадионе «ВЭБ Арена» 11 августа состоится матч ЦСКА – «Сочи», а 25 августа ЦСКА встретится с «Ахматом» из Грозного.