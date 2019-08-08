РИАМО - 8 авг. На здании столичного ЦУМа через десять лет может появиться мемориальная табличка в память о фэшн-директоре магазина Алле Вербер, сообщил РИАМО в четверг председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Нужно учитывать, что это здание (ЦУМ - ред.) относится к нашему культурному наследию. Дом вроде бы федеральный, значит здесь должно быть, в том числе, федеральное решение. Надо иметь в виду, что решение может быть принято через десять лет после ее кончины. Она на самом деле очень известный человек. Здесь необходимо решение как федералов, так и Москвы, департамента культурного наследия и министерства нашей страны. После того, как будут их представления, только тогда и мы, может быть, поддержим», - сказал Герасимов.

О смерти Аллы Вербер СМИ сообщили 6 августа, впоследствии эту информацию подтвердили в ЦУМе. Вербер умерла на 62-м году жизни в Италии. Причиной смерти мог стать инфаркт.

Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа начала работать в 2003 году. Журнал Time включил ее в список самых влиятельных женщин в мире моды.