РИАМО - 8 авг. Постановления за неоплату парковки на улицах столицы теперь будут выписывать инспекторы «Московского паркинга», которые ранее только фиксировали припаркованные автомобили, сообщил РИАМО представитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Более 300 работников ГКУ «АМПП», администрирующих платные парковки на улицах столицы, получили статус должностных лиц - контролеров и контролеров-ревизоров. Теперь они в соответствии со статьей 16.3 КоАП Москвы смогут выписывать штрафы за неоплату парковки», - сказал собеседник агентства.

Раньше постановления выписывали другие специалисты «Московского паркинга», а инспекторы только фиксировали автомобили-нарушители.

«Для пользователей платных парковок Москвы ничего не изменится. Теперь инспекторы, которые фиксируют припаркованные на платных парковках автомобили, могут сами выписать штраф, если парковка не оплачена – раньше это делали другие специалисты ведомства», - отметил представитель пресс-службы.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.