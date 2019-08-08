РИАМО - 8 авг. Федеральная антимонопольная служба России начала расследование в отношении американской корпорации Apple из-за ситуации с распространением приложений для мобильной операционной системы iOS, сообщается на официальном сайте ФАС РФ.

«Дело возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского» (разработчик антивирусных программ) о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала», – говорится в сообщении.

После того, как Apple отклонила версию программы российского разработчика, в новой версии iOS появилось собственное приложении Screen Time с таким же функционалом. Отмечается, что это не единственный инцидент. Такие же приложения от разработчиков из Украины и Испании Apple также забраковала. В итоге эти компании пожаловались в Европейскую антимонопольную комиссию.

Всего на действия американской корпорации пожаловались 19 разработчиков. Они требуют от Apple создать технические решения, которое позволят им продолжать работу на iOS-устройствах. Однако проблема усложняется тем, что лицензионное соглашение для разработчиков программ Apple прямо установлено право корпорации отклонять любые приложения и их версии без объяснения причин.

ФАС России рассмотрит дело по ситуации с Apple 13 сентября 2019 года.