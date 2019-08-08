РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. В Центральном парке подмосковных Люберец 11 августа пройдет игровая программа для детей, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«В воскресенье, 11 августа, приглашаем детей и их родителей в Центральный парк культуры и отдыха на интерактивную программу «Лиса Алиса и Кот Базилио». Программу будут проводить наши друзья – театр кукол «Радуга», – говорится в сообщении.

Аниматоры будут танцевать, играть и соберут хоровод. В конце мероприятия все желающие смогут сфотографироваться с любимыми героями.

«Начало в 15:00, встречаемся на площади возле детской площадки», – заключается в материале.