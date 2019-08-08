РИАМО - 8 авг. В Пресненском районе столицы отремонтируют пятиэтажный многоквартирный дом дореволюционной постройки в Большом Козихинском переулке, 23, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного дома, построенного в 1911 году по индивидуальному проекту. Здание является бывшим доходным домом Т. Я. Шухаева, где в свое время жил историк К. В. Базилевич, композитор и музыкант Л. М. Пульвер, а также актер и руководитель театра имени Вахтангова Михаил Ульянов и кинорежиссер Леонид Пчелкин», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по капитальному ремонту строительных конструкций, также предусмотрена частичная замена элементов стропильной системы.

Проект включает в себя широкий блок фасадных работ: цоколь и стены с откосами расчистят, обновят штукатурку, а затем окрасят. Также обновят балконы и покрасят ограждения.

На входных площадках заменят покрытие пола, установят новые козырьки над приямками, входом в подвал и на первый этаж. Планируется замена дверных блоков и запланированы мероприятия по обновлению кровли и чердачного пространства.