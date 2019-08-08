РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. В подмосковном Подольске фура въехала в отбойник на Симферопольском шоссе недалеко от поселка Александровка, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Недалеко от поселка Александровка на Симферопольском шоссе 8 августа около 04:00 водитель фуры не справился с управлением, въехал в отбойник и повредил его. С водителем все хорошо», – сообщил свидетель.

По словам другого свидетеля, около 07:00 в этом месте образовалась пробка и приехали дорожные службы, чтобы отремонтировать отбойник. Согласно сервису Яндекс. Пробки, около 11:00 движение в этом месте все еще было затруднено, транспорт может двигаться со скоростью примерно 25 километров в час.