РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 авг. В микрорайоне Салтыковка Балашихи завершили ремонт дороги на улице Комсомольской протяженностью около 500 метров, в ходе работ уложили около 2 тысяч квадратных метров асфальта, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В ходе выездного совещания по ремонту и содержанию дорог в Балашихе глава городского округа Сергей Юров вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым проверили качество выполненных работ и пообщались с жителями микрорайона.

«Встретились в микрорайоне Салтыковка с жителями Балашихи, где по поручению президента была отремонтирована дорога на улице Комсомольской. Работа выполнена в соответствии с нормами. Был вопрос по дороге до микрорайона Кучино, по которой жители едут на работу, до социальных объектов. В этом году (2019 – ред.) проведем текущий ремонт, в 2020 году – капитально отремонтируем эту дорогу», – сказал Юров.

Он добавил, что протяженность дороги на улице Комсомольской – около 500 метров, ширина – 4 метра. Там уложили около 2 тысяч квадратных метров асфальта. Стоимость работ около 2 миллионов рублей.

В ходе выездного совещания также осмотрели дворовые территории в микрорайоне Салтыковка. Глава Балашихи сообщил, что принято решение в 2020 году отремонтировать один из дворов. Там уложат новый асфальт, установят детские игровые площадки.

Брынцалов отметил, что у жителей было много вопросов по работе управляющей компании, которая обслуживает дома в микрорайоне.

«Ее руководитель вместе с представителями администрации города встретится с жителями», – заключил Брынцалов.

С обращением по ремонту дороги на улице Комсомольской в микрорайоне Салтыковка жители Балашихи обратились на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня.