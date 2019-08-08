РИАМО - 8 авг. В деревне Большая Черная городского округа Мытищи состоялось открытие новой спортивной площадки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С инициативой о ее создании выступили жители деревни, а строительство финансировалось из бюджетных средств округа.

«Площадка многофункциональная: здесь можно играть в футбол, волейбол и баскетбол. Вся территория обнесена решеткой и покрыта искусственным газоном», – говорится в сообщении.

Всего на территории городского округа Мытищи обустроено почти 300 спортплощадок, в том числе и на сельских территориях. Универсальные спортивные площадки пользуются большой популярностью у жителей округа.

Строительство спортивных площадок на селе соответствует реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также муниципальной программе «Спорт городского округа Мытищи».