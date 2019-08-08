РИАМО - 8 авг. В военном городке Клин-9 запустили станцию обезжелезивания воды, установленную по областной программе «Чистая вода», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мощность модульной станции составляет 65 кубометров воды в час. Четыре фильтра обезжелезивания действуют на основе безреагентной аэрации, то есть используют для окисления растворенного в воде железа не хлор, а кислород воздуха», – отмечается в материале.

На открытие станции собрались жители, руководители ЖКХ-сферы и глава округа Алена Сокольская.

«Это сороковая установка в округе. Сегодня программа обеспечения чистой водой полностью завершена в центральных микрорайонах. Это не только город Клин. Это и крупные населенные пункты, конечно, и Спас-Заулок и Зубово. У нас еще остается ответственность перед небольшими поселениями», – отметила Сокольская.

По ее словам, программа губернатора «Чистая вода» завершена в глобальном смысле, и она будет продолжаться на уровне муниципалитета с учетом мнения жителей.

«В глобальных планах – замена водопроводных сетей. Потому что вода подается чистая, но по каким трубам она приходит в дома жителей? Некоторые прокладывались без малого сто лет назад. Поэтому сейчас задача – модернизация сетей. Это этап ближайших пяти лет», – заключила глава округа.