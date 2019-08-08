РИАМО - 8 авг. Полицейские Москвы пресекли действия банды мошенников, которые под видом юристов обманывали людей, убеждая их заключать договоры об оказании услуг на крупные суммы, сообщается на сайте МВД России.

Всего жертвами мошенников стали порядка 300 человек, а сумма ущерба перевалила за 150 миллионов рублей. Организованная группировка чаще всего наживалась на самых незащищенных слоях населения — на пожилых людях. Большинству пострадавших действительно была нужна юридическая помощь, но мошенническая группировка лишь заключала с жертвами договоры, а исполнять их не собиралась. Кроме того, часто злоумышленники требовали дополнительных оплат от потерпевших.

«Установлено, что злоумышленники под видом специалистов юридических компаний рекламировали на радио и в сети Интернет услуги по представительству в судебных инстанциях. В ходе телефонных разговоров с гражданами пострадавшими от действий коммерческих организаций, они внушали потенциальным клиентам уверенность в успешном решении вопросов по взысканию денежных средств и получению различных компенсационных выплат», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили и задержали двоих лидеров ОПГ и восьмерых ее участников. В настоящий момент шесть подозреваемых заключены под стражу, а еще четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По факту преступлений возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Предварительное расследование уголовного дела продолжается.