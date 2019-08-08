РИАМО - 8 авг. Поезд насмерть сбил мужчину возле платформы «33 километр» Горьковского направления Московской железной дороги в Богородском городском округе, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня утром на железнодорожном переезде в районе Электростали, недалеко от железнодорожного перегона Купавна - Электросталь, платформы «33 километр» Горьковского направления, электропоездом (экспресс) сообщением Москва - Крутое смертельно травмирован пожилой мужчина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, мужчина переходил пути перед близко идущим поездом и не реагировал на сигналы машиниста.

В настоящее время транспортная полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства произошедшего.