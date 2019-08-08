РИАМО - 8 авг. Один из крупнейших текстильных холдингов юго-восточного Китая, который производит одежду для торговых марок Zolla, Ostin, Zarina, InCity, намерен разместить производственные мощности в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Благодаря локализации компания планирует расширить свою деятельность в России и выйти на европейский рынок. Как рассказали представители холдинга на G2B-встрече с заместителем министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антоном Логиновым в столице провинции Цзянсу, городе Нанкин, они рассматривают возможность построить или приобрести завод со складским комплексом с первоначальным объемом инвестиций от 100 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, продукция компании на сегодняшний день поставляется под брендами Zolla, Ostin, Zarina, InCity, а также предприятие изготавливает спортивную одежду и экипировку для российской сети магазинов «Спортмастер».

«Китайская компания вскоре пришлет технические требования к земельному участку и необходимой инфраструктуре. Уже известно, что минимально на новом предприятии будет создано 150 рабочих мест с дальнейшим расширением до 1000», - добавил Хромов.

Он отметил, что презентация инвестиционного потенциала в Нанкине собрала около 40 китайских предпринимателей. Презентация проводится в Китайской Народной Республике с 5 по 9 августа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.