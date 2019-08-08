РИАМО - 8 авг. Московский каршеринг «Делимобиль» намерен привлечь инвестиции в сумме не менее 60 миллионов долларов при оценочной стоимости всего предприятия в 300 миллионов долларов, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Представители компании заверили, что они сейчас подбирают себе партнеров, и не могут назвать конкретный размер инвестиций.

«Презентация «Делимобиля» для инвесторов подтверждает, что инвестбанк Rothschild & Co назначен «единственным финансовым советником» акционеров компании. Чтобы ускорить развитие «Делимобиля», его акционеры рассматривают продажу части акций новому инвестору, который получит неконтролирующую долю в бизнесе», — говорится в сообщении.

За текущий год сервис рассчитывает на выручку в сумме 70 миллионов долларов (4,5 миллиарда рублей), после чего планирует достичь точки безубыточности.

Представители каршеринга воздержались от комментариев касательно оценки предприятия в 300 миллионов долларов.

Вместе с тем они отметили, что по инвестпрограмме холдинга Mikro Kapital Group, которому на 77% принадлежит управляющая «Делимобилем» ООО «Каршеринг Руссия» от весны 2018 года в весь каршеринговый бизнес холдинга предусматриваются инвестиции в размере порядка 250 миллионов евро. Из этой суммы будут также спонсировать и зарубежные проекты в периоде до марта 2020 года. К 2022 году сумма инвестиций должна составить суммарно 800 миллионов евро.

Кроме того, состав автопарка «Делимобиля» расширился до 12,5 тысяч автомобилей – по этому показателю данный каршеринг обогнал «Яндекс.Драйв», у которого всего 11,5 тысяч машин.

Эксперты со скепсисом подходят к оценке «Делимобиля» в 300 миллионов долларов. По словам представителя иностранного автоконцерна, настоящая стоимость не может превышать 100 миллионов долларов. С этим выводом солидарен и источник на рынке каршеринга, считающий, что в 300 миллионов можно оценить практически весь российский рынок.

«Делимобиль» – один из крупнейших сервисов каршеринга, работающий в 11 городах России.

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