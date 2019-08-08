РИАМО - 8 авг. В поселке Озерецкое Орехово-Зуевского городского округа 18 августа начнутся занятия «Долголетие» в танцевальной группе 50+, руководителем которой является Арина Мартынова, сообщается на странице Дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! С 18 августа в Озерецком Доме культуры начинаются занятия в танцевальной группе 50+. В программе обучение движениям вальса, самбы, румбы, танго, кадрили. Мы рады встрече с вами!» – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало занятий – 18 августа в 18:00 по адресу: поселок Озерецкий, дом №31А. Программа бесплатная. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8(496)416-55-29.

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