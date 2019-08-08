РИАМО - 8 авг. В Москве началось комплексное благоустройство территорий у 28 станций, которые войдут в состав Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Работы проведут на территориях, общая площадь которых составляет почти 70 гектаров. Самые масштабные из них запланированы рядом со станциями «Рабочий Поселок», «Сетунь», «Москва – Бутырская», «Москва – Пассажирская – Смоленская», «Тушинская» и «Ленинградская», – говорится в сообщении.

На тротуарах, ведущих к этим станциям, уложат новое асфальт, а пешеходные зоны отделят от проезжей части бордюром. Для автомобилистов оборудуют плоскостные парковки, а также соорудят комфортные подъезды и выезды для машин.

Для безопасности и комфорта горожан установят фонари с энергосберегающими лампами. Неподалеку от станций пройдет масштабное озеленение – высадят кустарники и деревья, а также разобьют газоны.

Кроме того, в порядок приведут три двора, расположенных в 1-м Войковском проезде около станции «Ленинградская». Велодорожка, ведущая к парку «Покровское-Стрешнево», появится возле станции «Ленинградская».

Возле остальных 22 станций ремонт будет носить локальный характер. Специалисты заменят изношенное покрытие на тротуарах, установят новый бордюрный камень, заменят асфальт на проезжей части.

Данные работы пройдут на восьми станциях МЦД-1: «Долгопрудная», «Новодачная», «Марк», «Лианозово», «Дегунино», «Тимирязевская», «Фили», «Кунцево-1» и 14 станциях МЦД-2: «Волоколамская» «Трикотажная», «Красный балтиец», «Гражданская», «Калитники», «Люблино», «Депо», «Перерва», «Москворечье», «Царицыно», «Покровское», «Бутово», «Щербинка», «Остафьево».

МЦД – это важнейший транспортный проект для Москвы, который можно сравнить со строительством первых линий метрополитена в 1935 году.

По информации ОАО «РЖД», запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.

Помимо МЦД-1 и МЦД-2, в столице разрабатывают еще три маршрута. Один из них, МЦД-3 Зеленоград – Раменское, планируется запустить в конце 2021 – начале 2022 года.

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