РИАМО - 8 авг. В Москве на улице Руставели почти на 9 гектарах возведут новый жилой комплекс, градостроительная комиссия уже одобрила проект, сообщает в четверг газета «Ведомости».

Возвести ЖК и сопутствующую инфраструктуру планируется на месте Останкинского молочного комбината — одного из самых больших российских предприятий молочной промышленности, обанкротившегося в 2017 году. В ходе процедуры банкротства права на участок производства в 5,4 гектара и здания площадью более 25 тысяч квадратных метров выкупила компания «Плам». Она же выступила заявителем проекта ЖК.

«Конечный бенефициар «Плама» – бизнесмен Олег Солнышкин, по данным ЕГРЮЛа. «Плам» действует в интересах инвестгруппы «Платформа», утверждают два консультанта, работавших с ней, и один из ее партнеров. «Платформу» создал крупнейший акционер ГК ПИК Сергей Гордеев, правда, в 2014 году группа заявляла, что ее единственный владелец – партнер бизнесмена Дмитрий Родин», - уточняется в материале.

По данным издания, строительством жилого комплекса, вероятно, займется компания «Капитал Груп» (Capital Group). У нее большой девелоперский портфель — порядка 8,2 миллиона квадратных метров жилья. При этом Capital Group специализируется в основном на премиальном жилье и недвижимости бизнес-класса.

Жилой квартал займет территорию не только молочного комбината, но и Останкинского завода напитков. Планируется, что на этом участке будет построено почти 387 тысяч квадратных метров недвижимости — и жилья, и инфраструктуры.

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