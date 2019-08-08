РИАМО - 8 авг. В Подмосковье задержали партию цветов гипсофилы, на срезах которых был обнаружен опасный вредитель, все цветы пришлось уничтожить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Растения завезли в Подмосковье из Израиля. Вредителя выявили 1 августа на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения ООО «Автологистика».

«При досмотре срезов цветов гипсофилы (происхождением Израиль) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», – говорится в сообщении.

Информацию об опасном вредителе позже подтвердила экспертиза Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР). В итоге пораженные растения были уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс — крайне опасный вредитель, который поражает более чем 250 видов растений. Основным признаком заражения являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и скоплений темных, очень мелких пятен (точек).