РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. В подмосковном Подольске на пересечении улиц Правды и Машиностроителей водитель белого микроавтобуса Fiat Ducato врезался в красный BMW с пассажирами и перевернулся, пассажиры и водители обеих машин серьезных повреждений не получили, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«7 августа около 22:00 на светофоре стоял красный BMW с пассажирами, в него врезался белый микроавтобус Fiat Ducato и перевернулся. Водители и пассажиры отделались испугом и мелкими травмами, серьезных повреждений нет», – сказал свидетель.

По его словам, из-за аварии все троллейбусы маршрута №4 сняли с рейса, и пассажирам, которые пользовались этим видом транспорта, пришлось добираться до дома пешком или искать такси.