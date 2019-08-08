РИАМО - 8 авг. В ходе пьяной ссоры в деревне Евсеево городского округа Павловский Посад женщина ударила ножом в грудь свою свекровь, пострадавшая скончалась от полученной раны, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Седьмого августа в 01:55 в квартире в деревне Евсеево городского округа Павловский Посад с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп гражданки 1956 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по Павловскому Посаду ГСУ СК России по Московской области невестка погибшей 1992 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.