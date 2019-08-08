РИАМО – 8 авг. Комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси, который несет в себе значительные изменения, пишет в четверг газета «Коммерсант».

На сегодняшний день работа такси регулируется законами № 69 и № 259, нормы которых считаются устаревшими. Разработка нового нормативного акта ведется более шести лет.

«Одной из самых революционных норм можно назвать запрет на работу в такси водителям без российского гражданства и прав РФ. Запрет распространяется на имеющих судимость за особо тяжкие преступления (непогашенную или неснятую), лишенных прав в течение последнего года», – отмечается в материале.

Кроме того, региональным властям позволят вводить аттестацию водителей на знание города, а рыночные тарифы на поездки будут скорректированы методикой Минтранса РФ.

Также были расширены требования к юрлицам. Отныне им надо будет, среди прочего, представить справку о наличии парковочного места (там будет храниться машина после смены), а также документы, подтверждающие возможность проведения предрейсовых медосмотров водителей.

Документ уже серьезно раскритиковали правозащитники и представители бизнеса, так как, по их мнению, ужесточение требований к водителям подтолкнет их к уходу в нелегальный сектор.

Кроме того, неясно, как можно убрать из отрасли всех мигрантов: по оценкам ряда экспертов, в Москве и Московской области до 70% работающих в такси – приезжие. О правах пассажиров в законопроекте также ничего не сказано.