РИАМО - 8 авг. В доме правительства Московской области в четверг состоялось вручение ключей дольщикам жилого комплекса-долгостроя «Гагаринский», который расположен в подмосковном Жуковском, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня для нас очень волнительный и торжественный день. Более 700 семей в ближайшее время въедут в свои долгожданные квартиры. Я хочу сказать огромные слова благодарности всей нашей сплоченной команде, потому что без команды единомышленников не было бы такого высокого результата», – сказала заместитель министра жилищной политики Московской области Юлия Баринова.

Строительство жилого комплекса началось в сентябре 2012 года девелопером ООО «Юпитер», но было остановлено в связи с финансовыми трудностями застройщика в июле 2016 года.

Для завершения строительства объекта и обеспечения прав 740 пострадавших граждан в рамках работы градостроительного совета Московской области был подобран инвестор – ООО «ФСК «Лидер» (новое название компании – ГК ФСК). Работы на территории комплекса возобновились в ноябре 2017 года.

На данный момент строительная готовность 25-этажного 7-секционного жилого комплекса, рассчитанного на 1032 квартиры, составляет 100%. В конце июля 2019 года объект был введен в эксплуатацию.