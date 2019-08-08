РИАМО - 8 авг. Разыскиваемый прокуратурой Сергей Фомин по своей воле пришел к следователю, ранее ему заочно предъявили обвинение в массовых беспорядках на несанкционированном митинге в столице 27 июля, сообщает «Интерфакс».

5 августа из московского главка Следственного комитета РФ пришло объявление Фомина в розыск. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, которое возбудили после несогласованной акции оппозиции. Ее провели 27 июля, как акт несогласия с отказом регистрации кандидатов в Мосгордуму. В отношении обвиняемого в ближайшее время проведут следственные действия.

«По данным следствия, «из открытых источников известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Мужчине заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ)», — говорится в сообщении.

6 августа столичная прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая в ходе митинга передала своего годовалого сына третьему лицу, что могло создать угрозу жизни и здоровью ребенка. Папа этого ребенка Дмитрий Проказов сообщил, Фомин не посторонний, а приходится матери мальчика двоюродным братом.

По мнению правозащитного сообщества, решение лишить их родительских прав адекватно совершенному проступку.

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