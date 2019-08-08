РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. В школе №47 поселка Малаховка Люберец к 1 сентября завершат возведение спортивной площадки, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий проинспектировал ход возведения спортивного комплекса в данной школе.

«На территории школы №47 предусмотрено устройство футбольного поля стандартного размера, легкоатлетической зоны с прыжковой ямой, площадки для стритбола и оборудования для воркаута. К 1 сентября работы успеваем завершить», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что территорию возле данного спорткомплекса благоустроят – положат травяной газон.

С 2017 года власти Люберец возводят спортивные площадки в образовательных учреждениях. В 2019 году площадки, помимо школы №47, появятся в школах №№25, 54, 59.