РИАМО - 8 авг. В Москве и Подмосковье прогнозируется выпадение 10-15 миллиметров осадков, что составляет до 19% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится теплым сектором активного атлантического циклона, несущего с собой к вечеру мощные грозовые облака высотой до 10-12 километров, интенсивные ливневые дожди (10-15 миллиметров) и ощутимое повышение температурного фона (теплее июльской нормы)», – говорится в сообщении.

В Москве облачно с прояснениями, вечером (с 21:00) ливни, грозы. Температура воздуха днем – плюс 24-26, в Подмосковье – плюс 22-27 градусов. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.

Климатическая норма осадков в Москве для августа – 77 миллиметров.