РИАМО - 8 авг. Столичная полиция завершила расследование уголовного дела о хищении дивидендов ООО «Группа Абсолют» на 201 миллион рублей при реализации проекта по строительству элитного жилого комплекса «Резиденция Сколково», пишет в четверг газета «Коммерсант».

На скамье подсудимых находятся бывшие гендиректоры ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) – экс-сотрудник спецслужб Дмитрий Карьянов и Константин Ремизов.

«Защита обвиняемых настаивает, что хищения средств фигуранты совершить не могли в принципе, поскольку в финансировании строительства ООО «Группа Абсолют» не участвовало, акционером задействованных в проекте организаций не являлось и, соответственно, дивиденды ему не полагались», – говорится в материале.

В 2011 году ООО «Группа Абсолют» в поселке Заречье Одинцовского района (сейчас – городской округ – ред.) решило построить в ЖК «Резиденция Сколково» два многоквартирных жилых дома и детский сад. В строительстве, помимо НДК, участвовал и гендиректор девелоперской компании «Раст» Михаил Оглоблин.

Защита обвиняемых утверждает, что первоначально якобы именно Оглоблин должен был полностью финансировать строительство, но после того как у него возникли проблемы с деньгами, он привлек своих знакомых руководителей из НДК, заключив с ними договор займа.

В 2016 году дома и детский сад были сданы в эксплуатацию. Оглоблин из своей прибыли рассчитался с Карьяновым и Ремизовым, и вопрос был закрыт. Однако затем об этой схеме якобы узнал глава «Абсолюта» Александр Светаков, решивший, что выплаченные Оглоблиным по договору займа 400 миллионов рублей похищены у его компании.

В результате комплексной экспертизы, нанесенный фигурантами уголовного дела ущерб снизился до 201 миллиона рублей. По словам адвокатов, все цифры являются объектами бухгалтерского учета хозяйственной деятельности не ООО «Группа Абсолют», а других юридических лиц, которые никак между собой не связаны.

Адвокат ООО «Группа Абсолют» настаивает, схема хищений заключалась в завышении стоимости строительства с последующим выводом этих средств за рубеж с использованием офшорных компаний.