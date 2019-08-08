РИАМО - 8 авг. Штатным сотрудникам организаций предложили разрешить периодически работать удаленно, с данной рекомендацией выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ) в адрес министерства труда и социальной защиты РФ, пишет в четверг газета «Известия».

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, жители страны могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. В случае принятия предлагаемых поправок сотрудник получит право проводить часть времени вне своего рабочего места.

«ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа». Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и так далее», – говорится в сообщении.

Условия организации труда на удаленном месте панируют регулировать статьей 312.3 ТК РФ, которая касается прав дистанционных сотрудников.

«Любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения, мы поддержим – в этой форме или в другой. Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы все было грамотно», – отметил представитель руководства одного из департаментов Минтруда.

ОНФ этим летом провел опрос, который показал, что 90% россиян считают нужным изменить закон для официальной возможности работать на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно, еще 27% хотели бы иметь такую возможность.

Руководитель практики трудового права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Анна Иванова отметила, что на сегодняшний день при наличии конфликта с работников руководитель часто используют его удаленную занятость как повод для увольнения за прогул или неоплаты труда.

«Сейчас сотрудники многих сфер могут эффективно работать из дома, а у некоторых из них даже нет четко закрепленных мест в офисе (IT-индустрия, аудиторы). Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон», – добавила Иванова.