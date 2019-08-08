РИАМО - 8 авг. Проходящий по территории Москвы и Подмосковья циклон принесет резкое падение давления и кратковременные дожди, сообщила РИАМО главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Над нами пройдет маленький циклон очень компактный. При прохождении циклона все метеопараметры обязаны колебаться. Будет резкое падение давления, а потом снова рост. 8 августа из-за колебаний пройдут кратковременные дожди», - сказала Макарова.

Она добавила, что давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, при норме 746 миллиметров. Такие перепады никак не скажется на самочувствии людей.

Максимальная температура воздуха составит 23-25, по области - 20-25 градусов. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.