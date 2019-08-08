РИАМО - 8 авг. На территории Москвы и Подмосковья температура в выходные не поднимется выше 23 градусов, ожидается сильный ветер, сообщил РИАМО в четверг представитель центра погоды «Фобос».

«В выходные в Москве и Подмосковье похолодает, в субботу пройдут кратковременные дожди, в воскресенье без осадков. В субботу ожидается сильный северо-западный ветер», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ночью в субботу - плюс 10-15, днем - плюс 17-22 градуса. В воскресенье ночью - плюс 8-13, днем - плюс 18-23 градуса.

Как уточняется на сайте «Метеовести», температурный режим в выходные вернется в рамки августовского климата.