РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. В подмосковных Люберцах на улице Попова сгорело строение, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Седьмого августа в 6:09 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Люберцы, улица Попова, дом 46.

«В 7:41 – ликвидация. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении участвовали две единицы техники и семь человек.