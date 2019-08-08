РИАМО - 8 авг. В столичном парке «Сокольники» с 9 по 11 августа пройдет фестиваль «День Индии», на котором можно будет стать гостем индийской свадьбы и увидеть шоу бродячих барабанщиков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гостей ждут концерты, дискотеки, мастер-классы, занятия по йоге и уроки оздоровительного массажа. Особую атмосферу создадут выступления артистов из Индии, которые устроят музыкальный марафон», – говорится в сообщении.

В программе масштабного фестиваля – кинопоказы, ярмарка, дегустации индийских блюд, модные показы индийской одежды.

Три дня подряд будут показывать шоу бродячих барабанщиков. Это коллектив артистов на ходулях с традиционными индийскими барабанами – мридангами.

Все желающие смогут стать гостем традиционной индийской свадьбы. Церемонии с соблюдением всех традиций будут проводить в течение трех дней. За это время узами брака себя свяжут 12 пар.

Фестиваль индийской культуры по традиции он приурочен к самому большому празднику Индии – Дню независимости, который отмечается 15 августа.