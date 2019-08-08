РИАМО – 8 авг. Городской округ Дзержинский вошел в топ-30 городов Московской области по эффективности работы властей, сообщила в своем Instagram-аккаунте временно исполняющий полномочия главы округа Людмила Иванова.

«Дзержинский вошел в топ-30 городов Московской области по эффективности работы органов власти. Итоги «Рейтинга-50» подвели на открытом заседании правительства Московской области под председательством губернатора Андрея Воробьева», – написала Иванова.

Она добавила, что «Рейтинг-50» нужен для оценки работы власти в городах Подмосковья. По словам Ивановой, это помогает городам и районам видеть ошибки, исправить недоработки.

«Дзержинский поднялся в рейтинге на 24 позиции. По итогам первого квартала 2019 года город был на 53 месте. По итогам второго квартала работы на 29 месте», – отметила Иванова.

Рейтинг составляется на основании 50 показателей, распределенных по приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни».

«Конечно, «Рейтинг-50» не панацея от всех проблем, и главный индикатор – качества жизни – мнение жителей и их отклик на то, что делает команда администрации. Проблем в городе много, и сейчас мы стремимся сделать перезагрузку во многих сферах жизни города. Это хороший результат, но нам есть к чему стремиться», – заключила Иванова.