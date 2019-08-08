РИАМО - 8 авг. В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Рязани, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инспекторы ДПС на Песковском шоссе заметили припаркованную на обочине иномарку с явными механическими повреждениями, в которой за рулем спал мужчина. При проверке документов водитель заметно нервничал и не смог ответить на вопросы полицейских.

«В ходе досмотра автомашины в салоне и в багажнике обнаружены шесть полимерных пакетов с порошкообразным веществом и 14 пластиковых тубусов с аналогичным содержимым. Установлено, что изъятое является наркотическим средством – «спайсом», общей массой более 850 граммов», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.