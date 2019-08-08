РИАМО - 8 авг. Фасады свыше 100 домов начали ремонтировать по новой технологии, данный метод используют в рамках капитального ремонта столичного жилья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве начала широко применяться особая технология ремонта фасадов советских панельных домов, которые при постройке были облицованы мелкой плиткой. Такое жилье в столице массово возводили в 1960-е годы», - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что со временем облицовка отслаивалась, разрушалось защитно-декоративное покрытие фасадов. От этого портились внешний защитный слой панелей, их арматурный каркас, намокал теплоизоляционный слой стен. При этом восстановить облицовочный слой плитки при ремонте технически не представлялось возможным.

«Дополнительно за годы службы домов возникала еще одна проблема: в негодность приходили соединительные швы между панелями домов. Все эти факторы способствовали появлению сырости, плесени и грибку на стенах внутри квартир», - добавляется в материале.

Теперь для ремонта таких фасадов применяется метод оштукатуривания полимерцементными составами с использованием армирующей сетки и клеевых компонентов с высокой адгезией (способностью к соединению). Технологию используют при проведении капитального ремонта столичного жилья.

«С этого года специалистами комплекса городского хозяйства Москвы стал широко применяться новый подход к капитальному ремонту фасадов панельных домов, облицованных мелкоразмерной плиткой, восстановление которой невозможно. Фасады более 100 домов уже начали ремонтировать с использованием новой технологии — методом оштукатуривания полимерцементными составами», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В обязательном порядке проводится и полная расчистка швов, после которой их герметизируют. В ходе работ применяются современные материалы.

«Все это позволяет восстановить целостное надежное фасадное покрытие, защищающее от влаги и холода, а также продлить срок эксплуатации дома», — уточнил Бирюков.

Применение полимерцементных отделочных материалов позволяет улучшить облик домов, а также разработать комплексные цветовые решения для жилых районов.

Всего в текущем году в рамках программы капитального ремонта в городе планируется провести ремонт более тысячи фасадов, около 10% из них — фасады, облицованные мелкоразмерной плиткой, которые будут отремонтированы с применением новой технологии.