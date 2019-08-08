РИАМО - 8 авг. Из-за бесхозного предмета из здания торгового центра «Дарья» в подмосковном Клину эвакуировали порядка 400 человек, прибывшие сотрудники кинологического отряда установили, что угрозы для жизни предмет не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Бесхозный предмет нашли днем 7 августа в здании ТЦ на улице Карла Маркса, дом 4.

«После обследования предмета кинологическим расчетом ОМВД, наличие взрывоопасных веществ в нем не подтвердилось. Угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», – говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что всего из здания эвакуировали 400 человек, из них 60 детей и 80 человек – работников ТЦ.