РИАМО - 8 авг. Жители столицы теперь могут подтвердить адрес прописки для участия в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября через личный кабинет на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее у некоторых москвичей, которые зарегистрированы по месту жительства частными управляющими компаниями, возникли сложности при подаче заявления на участие в электронном голосовании. В связи с тем, что такие компании нередко предоставляют данные в федеральные и городские системы с задержкой или не в полном объеме, было принято решение обрабатывать запросы такого типа вручную.

«Теперь подтвердить адрес регистрации для участия в электронных выборах теперь можно в ручном режиме, отправив сканы документов через личный кабинет на портале mos.ru», – говорится в сообщении.

Прием заявлений на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу начался 24 июля. Проголосовать с помощью компьютера или смартфона может любой москвич старше 18 лет, зарегистрированный в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Подать заявку на участие в электронных выборах можно до 4 сентября включительно в личном кабинете на портале mos.ru. Там быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в столице. Учетная запись должна быть подтверждена.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее сообщил, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.