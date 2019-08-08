РИАМО – 8 авг. В Москве во Вспольном, Богословском, Большом Палашевском, Благовещенском, Ермолаевском и Большом Козихинском переулках завершили ремонт дороги, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Завершен дорожный ремонт в шести переулках неподалеку от Патриарших прудов. В ближайшее время дорожная инфраструктура Вспольного, Богословского, Большого Палашевского, Благовещенского, Ермолаевского и Большого Козихинского переулков будет полностью готова. Осталось лишь нанести дорожную разметку», - сообщил сотрудник пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

Дороги в Пресненском районе столицы приводят в порядок в рамках программы «Развитие городской среды». До ремонта на многих участках проезжей части асфальт был в неудовлетворительном состоянии, что доставляло неудобства автомобилистам и затрудняло движение общественного транспорта. Дорожная разметка была нечеткой.

«Выполнены работы на территории, общая площадь которой составляет 20 тысяч квадратных метров. В переулках обновили дорожное покрытие, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемники. Теперь специалисты заканчивают нанесение дорожной разметки», — заявил сотрудник пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

В этом году ведется комплексное благоустройство в переулках вблизи Патриарших прудов, в порядок приводят не только автомобильные дороги, но и тротуары, газоны и всю городскую инфраструктуру. Главная задача — сделать район более комфортным, сохранив его историческую планировку.

Район Патриарших прудов — одно из самых известных мест столицы. Здесь жили Александр Блок, Марина Цветаева и Владимир Маяковский, работали Василий Суриков, Василий Поленов, Федор Шехтель и Иван Жолтовский, сюда приходил с дочерьми кататься на коньках Лев Толстой. Наконец, именно здесь начинаются события романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Патриаршие пруды служат площадкой для городских праздников — Дня города, масленичных гуляний и многих фестивалей. Здесь проводят булгаковские вечера, букинистические ярмарки и мастер-классы по флористике.