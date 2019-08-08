РИАМО – 8 авг. Участники программы «Сделано в Москве» уже во второй раз смогут выбрать календарь международных выставок на 2020 год с помощью онлайн-голосования, которое проходит на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) до 23 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичные компании выберут календарь выставок на 2020 год по программе поддержки экспорта «Сделано в Москве». Голосование открыто на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Оно продлится до 23 сентября», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы – руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, респонденты смогут выбрать 17 крупных отраслевых событий более чем из 40 вариантов.

«География выставок, вынесенных на голосование, охватывает 20 стран. Среди них — Франция, Германия, США, Индия и Китай. Ключевые темы этих мероприятий — производство товаров, сфера услуг, креативные индустрии», — заявила Сергунина.

На голосование представят выставки, посвященные инжинирингу и дизайну, кино и мультипликации, IT и машиностроению, пищевой промышленности, ювелирному делу, производству одежды, мебели, компьютеров, электроники и электрооборудования. Каждый участник может выбрать только один вариант, а также предложить свой.

«В рамках программы «Сделано в Москве» на сегодняшний день обеспечено участие более 600 столичных компаний в 31 международной выставке, где проведено порядка 11 тысяч деловых встреч с байерами и инвесторами. На этих встречах представители компаний получают возможность лично договориться о сотрудничестве с потенциальными зарубежными покупателями», — добавил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, впоследствии эти договоренности трансформируются в экспортные контракты, что в итоге приводит к достижению главной цели — развитию внешнеэкономической деятельности предпринимателей Москвы.

Городская программа поддержки экспорта «Сделано в Москве» помогает производителям продвигать свои товары на внешних рынках. Ее запустили в 2016 году. Экспортерам компенсируют до 100% затрат на участие в крупнейших мировых отраслевых выставках, маркетинговое сопровождение, организацию деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами и инвесторами.

Календарь выставок на 2019 год тоже определили с помощью онлайн-голосования. Экспортеры выбрали мероприятия в Германии, Португалии, США, Франции, ЮАР и других странах.

Московский экспортный центр создан в ноябре 2017 года в качестве «единого окна». Он помогает продвигать продукцию столичных производителей на российском и зарубежном рынках. Одна из приоритетных задач МЭЦ — укрепление лидирующих позиций Москвы по объемам экспорта среди регионов России и увеличение базы действующих и потенциальных московских экспортеров.