РИАМО - 8 авг. Автомобиль «Газель» вспыхнул после лобового столкновения с иномаркой Nissan на дороге в городском округе Шаховская, пострадавших в результате ДТП нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 110-м километре автодороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка водитель автомобиля марки Nissan не справился с управлением и совершил встречное столкновение с автомашиной «Газель», после чего отечественный автомобиль загорелся», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали только транспортные средства.

По факту ДТП ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Шаховская принято процессуальное решение.