РИАМО - 8 авг. Грибы следует собирать рано утром до того, как их нагреет солнце, потому что в таком случае их можно будет хранить более длительное время, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Не собирайте старые, переросшие грибы. В них накапливаются вредные для человека продукты и впитывают из окружающей среды посторонние вещества», - добавили спасатели.

Собранные грибы необходимо сразу же очистить от приставшей к ним земли, листьев, хвои, травы и другого мусора. Класть грибы в корзину правильнее шляпками вниз — так они лучше сохраняются.

В МЧС также посоветовали соблюдать простые правила безопасности при сборе грибов.

«Не опознав гриб, лучше не срезайте его - относитесь к грибам с осторожностью, ведь гриб - очень коварный продукт. Грибы надо собирать только знакомые – те, в которых вы уверены», - отмечается в материале.

Если лето выдалось дождливым, то грибы пропитываются водой и становятся непригодны для употребления. Не стоит сушить такие грибы, они все равно теряют свои вкусовые качества и начинают выделять токсины.

«По возвращению домой следует перебрать грибы, причем сразу же, без промедления. Перебрав грибы, положите их в соленую прохладную воду на часок, это выгонит лишних гостей. Грибы необходимо тщательно перерабатывать и подвергать их надежной тепловой обработке!» - добавили спасатели.

Также в МЧС рассказали, что необходимо взять с собой в лес на «тихую охоту». Это корзина для грибов, нож для грибов, палка для поиска грибов, аптечка с пластырем и дезинфицирующими средствами, вода и бутерброды, спички, электронный GPS-навигатор и телефон с заряженной батареей.