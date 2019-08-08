РИАМО - 8 авг. Пять человек, включая двоих детей, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в городском округе Чехов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 78-м километре Старосимферопольского шоссе (городской округ Чехов) произошло попутное столкновение автомобилей Mitsubishi и Lada. В результате ДТП телесные повреждения получили пять человек, в том числе двое детей», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.