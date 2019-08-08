РИАМО – 8 авг. В Московском зоопарке появились на свет два птенца черного аиста, в будущем их планируют передать в ведущие отечественные зоопарки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Два птенца черного аиста вылупились в Московском зоопарке. Вместе с зоопарками других стран столичный зоосад принимает участие в составлении Европейской племенной книги по данному виду. В будущем редких птиц передадут в ведущие отечественные зоопарки. Так, появившиеся в предыдущие годы птенцы были переданы в Ростов-на-Дону, Ставрополь и Читу», - говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что появление птенцов краснокнижного черного аиста — радостное и важное событие для зоопарка. В отличие от неприхотливых белых аистов, эти птицы известны своей скрытностью и нелюдимостью.

«В дикой природе обычно вьют гнезда в укромных лесных зарослях, вдали от человека. Однако орнитологам Московского зоопарка все же удалось создать комфортные условия содержания для данного вида, подобрать рацион и режим питания», — заявила Акулова.

В коллекции зоосада пара черных аистов появилась в 2005 году. Самец по имени Лео попал сюда из природы, а его партнершу, самку Розу, привезли из зоопарка Екатеринбурга. В этом году птицам исполнилось 14 лет. В дикой природе черные аисты живут не более 18 лет. В условиях зоопарка продолжительности жизни этих птиц увеличивается почти вдвое.

Роза и Лео всегда жили в одном вольере. Однако первое потомство орнитологам удалось получить от пары только спустя девять лет после их заселения. С 2014 года пара выводит птенцов уже в пятый раз.

«Птенцы пока что покрыты пухом, а их вес составляет не более полутора килограммов. В экспозиции рядом с «Домом птиц» на старой территории зоопарка малыши появятся в конце лета. Сейчас им нужно немного подрасти и окрепнуть», — добавила Акулова.

В дикой природе черные аисты обитают в лесах и горах. Гнезда вьют обычно в кронах высоких деревьев, редко — на уступах скал. Черные аисты несклонны менять место гнездования. Одно гнездо пара может занимать несколько лет, передавая его следующему поколению. Кроме того, черные аисты — однолюбы. Однажды выбрав партнера, хранят ему верность всю оставшуюся жизнь.

По размерам черный аист мало отличается от своего белого родственника. Длина туловища составляет около одного метра, масса тела — около трех килограммов, а размах крыльев может достигать двух метров.

«Туловище птицы покрывают черные с металлическим блеском перья. Брюхо и нижняя часть крыльев белые. Ноги, неоперенная кожа вокруг глаз и клюв красные. В полете аист издает громкий крик, а в брачный период — шипение. Птенцы черных аистов обычно издают звуки, которые напоминают стрекотание кузнечика или кваканье лягушки», - уточняется в материале.

Кроме того, в России численность черного аиста снижается. Площадь пригодных для гнездования мест сокращается, и общая численность вида не превышает пятисот пар. Вид включен в Красную книгу России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана.

Московский зоопарк регулярно пополняет коллекцию, которая уже насчитывает более тысячи видов животных. В 2017 году здесь впервые появились трубкозуби три пары папуанских пингвинов. В 2018-м в столичном зоосаде поселились два амурских тигра, дальневосточный лесной кот, хохлатые гокко и птица-трубач. Главным событием этого года для зоопарка стало долгожданное появление в коллекции двух панд из Китая.

В 2019 году Московскому зоопарку исполнилось 155 лет. В честь юбилея на его территории проходят тематические концерты, спектакли, квесты, мастер-классы и экскурсии.