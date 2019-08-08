РИАМО - 8 авг. Бумажный пакет не является экологичной альтернативой пластиковому, лучшим вариантом для тех, кто заботится об окружающей среде, станет многоразовая сумка, сообщается в Instagram-аккаунте экодвижения «Раздельный сбор».

Экологи отметили, что магазины часто предлагают покупателям бумажные пакеты в качестве экологичной и безопасной альтернативы пластиковым. Главным аргументом тут является тот факт, что пластик разлагается несколько сотен лет, а бумага - всего лишь несколько месяцев. Однако скорость разложения не единственный показатель экологичности продукта.

«Важно понимать, что экологичность вещи зависит от нескольких фактов: ресурсозатратность производства, промышленное загрязнение от него, время использования вещи, многоразовость, наличие условий для разложения или переработки», - говорится в сообщении.

Если сравнить бумажный и пластиковый пакеты, то окажется, что для производства одного бумажного пакета требуется столько же энергии, сколько нужно для четырех пластиковых пакетов такого же объема, и в то же время в 17 раз больше воды, чем для пластикового.

«Бумажные пакеты трудно использовать несколько раз: выдерживают небольшой вес, легко рвутся, мало подходят и для мусорного ведра. Бумажный пакет на полигоне будет выделять вредные вещества (метан), потому что там нет условия для компостирования. А парниковых газов в атмосферу выделится в 1,6 раза больше», - уточнили экологи. ⠀

Совокупно получается, что бумажный пакет менее экологичен, чем пластиковый. Реальная альтернатива пластиковым пакетам — это многоразовые сумки, авоськи и экомешочки. Эти вещи могут служить годами и уберегут от сотен одноразовых пакетов и пакетиков.