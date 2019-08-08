РИАМО – 8 авг. На портале mos.ru появился новый раздел, посвященный московским музеям, где можно будет узнать анонсы событий учреждений культуры, обзоры мероприятий, эксклюзивные интервью, а также рассказы об экспонатах и артефактах музеев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале mos.ru открылся раздел «Музеи Москвы», который посвящен московским музеям, усадьбам, галереям и выставочным залам, подведомственным столичному департаменту культуры. Здесь собрана актуальная информация о площадках, их мероприятиях, проектах и акциях», - говорится в сообщении.

Раздел задуман не как обычный агрегатор событий, а как площадка, на которой будут публиковаться истории об уникальных экспонатах и артефактах из музейных фондов, эксклюзивные интервью с художниками, фотографами и сотрудниками учреждений культуры.

«В Москве работает 90 городских культурных площадок. Среди них есть популярные музеи, без которых невозможно представить столицу: Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник «Царицыно» и другие. В этот список входят и так называемые малые музеи, например Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой или музей истории танка Т-34 — площадки, которые хранят уникальные экспонаты и истории, но не очень известны широкой публике. Цель специального раздела на mos.ru — обратить внимание на такие музеи», — сказала исполняющая обязанности генерального директора агентства «Мосгортур» Инна Голубева.

Также на платформе можно записаться на обучение музейному волонтерству, найти маршруты для пеших прогулок и узнать, как посетить музей бесплатно.

Над разделом работали столичные департамент культуры и департамент информационных технологий, редакция mos.ru и «Мосгортур».