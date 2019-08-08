РИАМО - 8 авг. В четверг в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион и область окажутся под влиянием атлантического циклона с запада и его активных атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 23-25, по области 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.

В Московский регион вернется теплая погода, фон атмосферного давления будет пониженным, в ночные и вечерние часы возможно увеличение влажности, содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы. По медицинской классификации - это гипоксический тип погоды, который может негативно влиять на состояние людей, страдающих острой и хронической кислородной недостаточностью, хронической ишемической болезнью сердца и легочной патологией.

При такой погоде данной категории людей следует строго выполнять рекомендации врачей, вовремя принимать лекарственные препараты, стараться больше бывать на воздухе, а прогулки совмещать с дыхательной гимнастикой.

Пониженное атмосферное давление также может стать причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения самочувствия при артериальной гипертонии и гипотонии, нейроциркуляторной дистонии, мигрени.

Желательно контролировать давление, не допускать его резких подъемов, во время принимать гипотензивные средства, рекомендованные врачом. Можно прибегнуть и к домашним средствам - самомассаж шейного отдела позвоночника или горчичники на затылочную область, контрастный душ.