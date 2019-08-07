РИАМО – 7 авг. В столице мужчина признан виновным в убийстве адвоката, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Собранные следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Марата Янбухтина.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное по найму»), частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»), частью 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере»)», – говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в начале 2017 года Янбухтин, являясь активным участником одной из московских преступных группировок, согласился совершить убийство 40-летней женщины, имевшей статус адвоката.

С целью реализации своего преступного умысла, получив от заказчика всю необходимую информацию, вечером 26 апреля 2017 года обвиняемый проследовал за адвокатом в подъезд одного из жилых домов по Алтуфьевскому шоссе Москвы и произвел в нее не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска 29 мая 2017 года Марат Янбухтин был задержан», – добавляется в сообщении.

В рамках предварительного следствия также установлено, что обвиняемый в период с августа 2011 года по ноябрь 2017 года на основании подложных документов незаконно получал денежные средства в виде пенсионных начислений и иные социальные выплаты, общая сумма которых превысила более 500 тысяч рублей.

Ранее вердиктом присяжных Янбухтин был признан виновным в совершении указанных преступлений. На основании вердикта присяжных приговором суда Марату Янбухтину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок двух лет со штрафом 80 тысяч рублей.

«В отношении лиц, организовавших убийство адвоката, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование которого продолжается», – резюмируется в сообщении.