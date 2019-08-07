РИАМО - 7 авг. Выставка «Звенигород, врачу Чехову» открылась в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее в здании бывшей монастырской гостиницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В здании, где расположилась выставка, Антон Павлович Чехов останавливался во время одной из прогулок с друзьями. На экспозиции можно увидеть фотографии писателя, письма его знакомых, медицинские предметы и различные приспособления по уходу за больными, прижизненное полное собрание сочинений Чехова, приобретенное музеем специально для этой выставки, и многое другое.

«Для названия выставки взята фраза из письма Чехова к его другу Н. А. Лейкину, в котором Антон Павлович предлагает писать ему письма в Звенигороде. <…> Все визиты молодого врача и будущего знаменитого писателя в город Звенигород связаны с врачебной деятельностью», — говорится в сообщении.

В создании выставки Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея приняли участие Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», московский коллекционер Е. В Лаврентьева и звенигородские жители.

«Один из феноменов русской литературы состоит в том, что часто литературный дар сопрягается с профессией врача: Михаил Булгаков, Григорий Горин и, конечно, Чехов. Именно в подмосковном Звенигороде есть отдельная, бережно хранимая история про Чехова-врача, в детали которой можно погрузиться на нашей новой выставке», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.