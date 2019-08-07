РИАМО - 7 авг. Московское управление ФАС России добилось признания действий сетевой организации ПАО «МОЭСК» и гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт» неправомерными, антимонопольную службу поддержали суды трех инстанций, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее столичное управление антимонопольной службы установило нарушение в действиях компаний при проверке системы учета электроэнергии потребителя, присоединенного к сетям МОЭСК через другую организацию. Тогда же было вынесено предписание, законность которого подтвердили суды.

«На границе между сетями МОЭСК и сетевыми объектами сторонней организации работает прибор учета, фиксирующий объем электроэнергии, которую расходует потребитель. Такая схема подключения хороша тем, что полностью исключает возможность образования потерь электроэнергии. <…> Однако МОЭСК все равно направил в «Мосэнергосбыт» акты о безучетном потреблении электроэнергии для компенсации своего объема потерь электроэнергии за счет чужих сетевых объектов», - говорится в сообщении.

В «Мосэнергосбыте» знали о наличии устройств и некорректности этих актов. Фактически вся реально потребленная электроэнергия была оплачена, но поставщик все равно заставил потребителя заплатить за спорный объем безучетного потребления, при этом угрожая ему отключением электричества.

«Вот так, вследствие согласованных и слаженных действий обеих организаций, были нарушены права абонента», - подчеркивается в материале.

Данное дело рассмотрели суды первой, апелляционной и кассационной инстанций. В итоге все они встали на сторону Московского УФАС РФ, подтвердили законность предписания.